2022/06/18 | 21:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… توافد المواطنون على الحدائق والمسابح في جميع أنحاء أوروبا الغربية، السبت، هربا من موجة الحر المبكرة التي تجاوزت 40 درجة مئوية في فرنسا وإسبانيا، فيما بلغت 38 درجة في ألمانيا.وحذر المسؤولون من اتساع رقعة حرائق الغابات في منطقة غرب المتوسط، جراء ارتفاع درجات الحرارة، وفترة الجفاف الطويلة التي تشكل بيئة مناسبة للحرائق.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذيرات في أوروبا من خطر الحرائق بعد ارتفاع درجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذيرات في أوروبا من خطر الحرائق بعد ارتفاع درجات الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).