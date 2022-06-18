زيدان والمالكي يبحثان دور القضاء في التصدي لظاهرة تفشي المخدرات

2022/06/18 | 21:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع زعيم دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، دور القضاء في التصدي لظاهرة تفشي المخدرات.

وقال إعلام القضاء في بيان تلقته، وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل نوري المالكي وبحث معه دور القضاء في التصدي لظاهرة تفشي المخدرات ومتابعة الخلايا النائمة للتنظيمات الارهابية".

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