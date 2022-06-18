2022/06/18 | 21:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … اكد النائب المستقل في هادي السلامي، السبت، المضي بالكشف ملفات الفساد التي تتعلق بمشروع السلة الغذائية في وزارة التجارة.وقال السلامي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “عمله البرلماني خلال الفترة المقبلة سيقتصر على الكشف عن ملفات الفساد وهدر المال العام ومن بينها ما يخص عقد مشروع السلة الغذائية في وزارة التجارة”.واوضح السلامي، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من بينها “السلة الغذائية”.. برلماني يؤكد المضي بكشف ملفات الفساد) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من بينها “السلة الغذائية”.. برلماني يؤكد المضي بكشف ملفات الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).