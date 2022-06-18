2022/06/18 | 21:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: B7ItY5fartM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما الشيء الذي تسبب بـ سقوط جو بايدن عن دراجته الهوائية!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما الشيء الذي تسبب بـ سقوط جو بايدن عن دراجته الهوائية!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).