عاجل.. الديمقراطي يشهر سلاح الإطار القديم ويضع مشاركته مع السيادة في الحكومة رهن إشارة الصدر

2022/06/18 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

لوح القيادي الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، السبت، باستخدام الثلث المعطل لتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، مبينا ان اشتراكه في الحكومة المقبلة سيكون رهن إشارة ومباركة مقتدى الصدر.

وقال كريم في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "دخولنا مع تحالف السيادة بالحكومة المقبلة مشروط وان أبرز تلك الشروط هو مباركة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للحكومة المقبلة ومشاركتنا فيها".

وأضاف ان "نزع سلاح الفصائل المسلحة وحصر سلاحها بيد القائد العام للقوات المسلحة "، مبينا ان "تلك الشروط وضعت في فترة التحالف الثلاثي ومازالت ذات الشروط".





وبين كريم اننا "وبالتحالف مع السيادة نمتلك الثلث المعطل في حال عدم الاتفاق على بعض الشروط سنستخدم قوتنا كثلث معطل بعد ان كان السلاح المفضل لدى قوى الإطار التنسيقي".

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