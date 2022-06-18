2022/06/18 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف تيار الحكمة الوطني، السبت، عن ارتفاع اعداد نوابه الى 16 نائبا بعد الانسحاب الصدري من البرلمان، مؤكدا مساندته الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة دون الاشتراك فيها.

وقال القيادي في الحكمة رحيم العبودي في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "الحكمة سيرفع مقاعده من ستة مقاعد الى 16 نائبا بعد الاستقالة الصدرية من مجلس النواب ".

وأضاف ان "تيار الحكمة مازال فاعلا ضمن الإطار التنسيقي ويسانده في تشكيل الحكومة المقبلة والمفاوضات ،الا انه لن يشترك فيها سواء في ترشيح الوزراء او الخوض بتفاصيلها".

وتابع ان "ما يجري داخل الحكمة هو إعادة بناء وتقييم ولا يمكن المشاركة في أي حكومة ونأمل من الإطار تشكيل كابينة وزارية خدمية وعملية لإنقاذ المواطن من الازمة المزمنة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكمة يتحدث عن طفرة بإعداد نوابه ويؤكد مساندته الإطار في تشكيل الحكومة دون المشاركة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكمة يتحدث عن طفرة بإعداد نوابه ويؤكد مساندته الإطار في تشكيل الحكومة دون المشاركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).