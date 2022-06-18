2022/06/18 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز انتشلت الحرب العالمية الثانية الاقتصاد الأمريكي من تأثيرات "الكساد العظيم" (أزمة 1929).



منذ ذلك الحين ، تحتاج الشركات الكبرى إلى الحروب ، الساخنة أو الباردة ، للمحافظة على مستوى الرّبح أو لزيادته، من خلال تصميم آليات تزيد الإنفاق العسكري وتزيد من نفوذ المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، ولذلك بقيت الولايات المتحدة في حالة حرب دائمة، منذ الحرب العالمية الثانية التي تسببت في خسائر كبيرة في الأرواح ودمّ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرب أداة لحل أزَمات رأس المال - الطاهر المعز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرب أداة لحل أزَمات رأس المال - الطاهر المعز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).