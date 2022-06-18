بالأرقام.. دائرة الإلغام تعلن نسب المساحات الملوثة والمطهرة في عموم العراق

2022/06/18 | 22:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيأعلنت دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة، اليوم السبت، نسب المساحات الملوثة والمطهرة في عموم العراق.وقال مدير عام الدائرة ظافر محمود خلف، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "لقد تم إكمال المسح غير التقني الجديد وإعادة المسح مرة أخرى في مدينة الموصل، والمتبقي منطقة واحدة فقط في قضاء الحضر سيتم إجراء المسح فيها هذا الاسبوع أو الاسبوع المقبل".وأضاف خلف، أن "المناطق الملوثة تم تطهيرها في محافظة نينوى، وأن المناطق الملوثة المتبقية قليلة وسننتهي من هذا الملف عندما نقوم بحساب المساحة بصورة دقيقة، لأنها تتطلب إعادة مسح من جديد، وتم إكمال المسح الاخير باستثناء منطقة في قضاء الحضر"، لافتا إلى أن "نسبة التطهير كانت بأكثر من 60 %".وتابع خلف، أن "المساحة الملوثة المتبقية على مستوى العراق تبلغ 2700 كيلومتر مربع"، مبينا أن "المسوحات أجريت على هذه المساحة العام الماضي واكتشفنا فقط في البصرة وحدها اكثر من 20 كم و20 مليون متر اضافية فقط عنقودي، وهذه المساحة تكتشف لإغراض المشاريع الاستثمارية". وأكد مدير عام الدائرة، أن "العمل جار على 350 مليون متر مربع من المساحة الكلية الملوثة، بجهود حكومية ودول مانحة والأمم المتحدة".وتابع، "قدمنا مشاريع الى وزارة التخطيط في حال المصادقة عليها بحال تمت الموافقة على هذه المشاريع يحصل تغيير نوعي في المساحات المثبتة كخطرة، وبعدها نعلن عن المحافظات المطهرة".وبخصوص المساحات المطهرة، قال خلف: "المساحة المطهرة في النجف تبلغ حوالي 6 كيلومترات، وفي كربلاء كيلومترين اثنين، وفي كركوك حوالي 7 كيلومترات".وأكمل، "تم اكتشاف مساحة جديدة ملوثة والعمل جار عليها، حيث في المنطقة الجنوبية فقط تم اطلاق اكثر من 850 كم مربعا كعمليات تطهير وتمت إزالة حوالي 39 كم مربعا منها، اضافة الى مناطق مثبتة الخطورة تم تطهيرها في البصرة".

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