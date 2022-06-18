واتساب تتيح ميزة جديدة تتعلق بصورة المستخدم

2022/06/18 | 22:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت منصة واتساب هذا الأسبوع أنها تتيح للمستخدمين تحديد من يمكنه من قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم رؤية صورة ملفهم الشخصي، وحالة آخر ظهور.وقبل الإطلاق الرسمي، كان إعداد الخصوصية الجديد متاحًا لعدد محدد من المستخدمين كجزء من إصدار تجريبي محدود.وكان لدى المستخدمين سابقًا ثلاثة خيارات للخصوصية للاختيار من بينها لتحديد من […]

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