العراق على موعد مع أجواء خمسينية لاهبة في اليومين المقبلين

2022/06/18 | 22:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ تُشير توقعات الطقس، اليوم الشبت، إلى أن بعض مناطق وسط العراق وجنوبه على موعد مع أجواء خمسينية لاهبة في اليومين المقبلين.وكتب المتنبئ الجوي حسين الأسدي في تدوينة على منصة “فيس بوك” اطلعت عليها ايرث نيوز، أن “موجة حر بدأت من يوم أمس الجمعة وذروتها نهار الأحد والأثنين، حيث متوقع مزيد من إرتفاع […]

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