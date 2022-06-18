بالفيديو:باركيندو من كربلاء يكشف الاسباب التي ادت الى ارتفاع اسعار النفط عالميا

2022/06/18 | 22:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة

للنفط (اوبك) خلال زيارته لمحافظة

كربلاء المقدسة ان الاسباب الجيوسياسية

تؤثر في ارتفاع اسعار النفط، مبينا انه

حضر الى العراق للمشاركة في مؤتمر

للطاقىة والاحتفال با

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