بالفيديو:أمين عام منظمة اوبك يتحدث فضل زيارة الامام الحسين:اتمنى ان يرزقني الله دائما هذه البركة

2022/06/18 | 22:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد أمين عام منظمة اوبك خلال زيارته

لحرم الإمام الحسين (عليه السلام) أنه من

الصعف ان اجد كلمات تصف ما أشعر به في كل

مرة اعود بها لزيارة الإمام الحسين

وأخيه ابي الفضل العباس (عليهما السلام).

وزار أمين

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