لعب 5 مباريات فقط في الموسم الماضي.. نادي موناكو يُعلن رحيل سيسك فابريغاس

2022/06/18 | 22:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي موناكو الفرنسي رحيل الإسباني سيسك فابريغاس عن صفوفه، السبت، بعد ثلاثة مواسم ونصف قضاها مع الفريق.

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