غرق شاب من اقارب الحلبوسي وانتحار اخر في بغداد

2022/06/18 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بوفاة شاب غرقا فيما انتحر اخر في غرفته في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "شابا من تولد 2004 قام بالانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل غرفته في منزله بمنطقة ابو دشير جنوبي بغداد".

وأوضح أن "الأسباب مازالت مجهولة حتى الان".

وأضاف أنه "شاب اخر من تولد 2004 غرق اثناء ممارسته السباحة في مياه نهر دجلة بالقرب من سجن ابو غريب غربي العاصمة بغداد".

وأوضح أنه "تم انتشال جثة الشاب وتبين انه من اقارب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

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