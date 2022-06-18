شاهد بالفيديو.. ما الشيء الذي تسبب بـ سقوط رئيس أعظم دولة في العالم!

2022/06/18 | 22:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: B7ItY5fartM

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