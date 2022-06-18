تظاهرات “ليلية” لأهالي الزعفرانية ببغداد احتجاجا على تردي الخدمات

2022/06/18 | 22:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / خرج العشرات من أهالي الزعفرانية جنوبي بغداد، مساء اليوم السبت، بتظاهرات ليلية احتجاجا على تردي الخدمات.ولإاد مراسل ايرث نيوز، أن “30 شخصا من المواطنين ضمن منطقة الزعفرانية تجمعوا قرب خزان الماء للمطالبة بتحسين الخدمات في المنطقة”.

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