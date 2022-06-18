2022/06/18 | 22:33 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (" وثيقة "سرايا السلام تكلف "كاظم شاني" بمهام امر لواء النجف الاشرف) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (" وثيقة "سرايا السلام تكلف "كاظم شاني" بمهام امر لواء النجف الاشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).