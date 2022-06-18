الشرطة يهزم الزوراء بثنائية في ليلة التتويج بلقب الدوري الممتاز

2022/06/18 | 22:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعتمكن نادي الشرطة من الفوز على الزوراء بنتيجة (2-0) في ليلة تتويج القيثارة بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم.وسجل هدفي المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي ضمن الجولة (36) من الدوري الممتاز لكرة القدم كل من بسام شاكر في الدقيقة (73) ومحمود المواس في الدقيقة (81).

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