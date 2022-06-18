2022/06/18 | 22:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EeDF8Pi_KqY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | الإطار أمام الإختبار .. حكومة ثابتة أم مؤقتة؟) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | الإطار أمام الإختبار .. حكومة ثابتة أم مؤقتة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).