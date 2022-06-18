التجارة: وصول باخرة محملة بـ ٥١ الف طن من الحنطة المستوردة للتموينية

2022/06/18 | 22:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب، السبت، وصول باخرة محملة ب٥١ الف طن من بالحنطة الموردة من مناشئ اجنبية لتعاقدات سابقة اجرتها لجنة التعاقدات المركزية في الوزارة لحساب البطاقة التموينية.وذكر بيان لوزارة التجارة تلقته /المعلومة/، ان “ميناء ام قصر الجنوبي شهد رسو باخرة محملة ب٥١ الف طن من الحنطة الاجنبية عن تعاقدات سابقة […]

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