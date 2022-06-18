شخص يقتل والده وينتحر في بابل

2022/06/18 | 22:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، السبت، بقيام شخص بقتل والده والانتحار في محافظة بابل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً قتل والدته وقتل نفسه في مدينة الحلة ضمن محافظة بابل".

وأضاف المصدر أنه "لم يعرف حتى الان اسباب الحادث".

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