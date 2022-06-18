متنبئ جوي يكشف عن منخفض جوي قادم للعراق

2022/06/18 | 22:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتنبئ الجوي واثق السلامي،

السبت، عن منخفض جوي قادم للعراق خلال

الاسبوع الحالي.

وقال السلامي في منشور عبر فيسبوك ، ان

منخفضا جويا في عز الصيف سيدخل البلاد

يوم الاربعاء المقبل ترافقه كتلة

معتدلة

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