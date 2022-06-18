رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل المالكي

2022/06/18 | 22:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي

الدكتور فائق زيدان بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٨

رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي

ونقل بيان لمجلس القضاء العراقي ان

اللقاء بحث دور القضاء في التصدي لظاهرة

تفشي المخدرات

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