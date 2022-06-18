قائد الشرطة الاتحادية يعتدي على رئيس فرع نقابة الصحفيين بكربلاء في منفذ عرعر

2022/06/18 | 22:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت نقابة الصحفيين العراقيين فرع

كربلاء ان قائد الشرطة الاتحادية قام

بالاعتداء على رئيس فرع النقابة حسين

الشمري اثناء مرافقته لصحفيي كربلاء

لتذليل صعوبات تغطية تفويج الحجاج في

منفذ جديدة عرعر.

وبحسب

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