2022/06/18 | 22:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العشرات من أهالي الزعفرانية يخرجون بتظاهرات ليلية احتجاجاً على تردي الخدمات

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