2022/06/18 | 22:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق فريق الشرطة الرياضي، رقماً مميزاً بتغلبه على الزوراء بهدفين نظيفين في مباراة اليوم.وتواجه الفريقان على ملعب الشعب الدولي لحساب مباريات الاسبوع الـ36 من الدوري الممتاز بكرة القدم.وبفوز فريق القيثارة الخضراء على النوارس، أصبح الشرطة اول فريق بتاريخ دورينا يهزم اقطاب بغداد (الزوراء، القوة الجوية، الطلبة) ذهاباً وأياباً.وحسم الشرطة لقب […]

ظهرت المقالة بفوزه على الزوراء..



الشرطة يحقق رقماً مميزاً في دوري الكرة الممتاز أولاً على ايرث نيوز.

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