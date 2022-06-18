ولي العهد السعودي يلتقي السيسي قبل لقاء إردوغان

2022/06/18 | 22:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدران دبلوماسيان، السبت، إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان سيزور مصر في 20 يونيو ضمن جولة بالمنطقة تشمل أيضا الأردن وتركيا.

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