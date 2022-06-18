2022/06/18 | 22:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… اعلنت شركة “إل جي الكترونيكس” أن تقنية الذكاء الاصطناعي المعتمدة في حلول الغسيل للأجهزة القابلة للترقية قد تلقت موافقة شركة UL على عملية قابلية اعادة إنتاج خوارزمية الذكاء الاصطناعي، وهي شركة رائدة عالمياً في علوم السلامة.ولأول مرة في قطاع الأجهزة المنزلية، يؤكد التحقق القدرات المتقدمة لتقنية الدفع المباشر بالذكاء الاصطناعي (AI DD […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إل جي تتلقى موافقة لاعادة انتاج خوارزمية الذكاء الاصطناعي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إل جي تتلقى موافقة لاعادة انتاج خوارزمية الذكاء الاصطناعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).