مايكروسوفت تجلب ديفيندر عبر الإنترنت للمستهلكين

2022/06/18 | 23:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أطلقت شركة مايكروسوفت تطبيق ديفيندر الجديد للأمن السيبراني عبر أنظمة التشغيل ويندوز وأندرويد macOS و iOS.وأصبح التطبيق متاحًا الآن بشكل عام لجميع أجهزتك الشخصية، وليس الحواسيب الشخصية والحواسيب التجارية العاملة بنظام ويندوز فقط.واستخدمت عملاقة البرمجيات اسم ديفيندر للحماية من الفيروسات لسنوات.ولكن تم تصميم تطبيق ديفيندر الجديد المتعدد الأنظمة للأفراد باعتباره […]

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