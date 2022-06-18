2022/06/18 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة يتفوق على الزوراء بثنائية نظيفة بغداد – الزمان تمكن فريق الشرطة بكرة القدم من الفوز على الزوراء بنتيجة بهدفين من دون رد ليلة تتويج القيثارة بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم.وسجل هدفي المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي ضمن الجولة (36) من الدوري الممتاز لكرة القدم كل من بسام شاكر في الدقيقة (73) […]

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