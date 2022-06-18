2022/06/18 | 23:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت الامانة الخاصة لمزار السيد الشريف الرضي البعقوبي (رض)، اليوم السبت، على اغلاق بوابة اكبر مقابر ديالى.وذكر بيان للامانة تلقته ايرث نيوز، ان “غلقها الى الباب المؤدي للمزار المبارك ، والى المقبرة هو كإجراء احترازي بعد ورود معلومات باستهداف المزار المبارك وبالتنسيق مع القوات الامنية”.واضافت انها “تلتمس العذر من القاصدين الى […]

ظهرت المقالة اول تعليق رسمي على اغلاق بوابة اكبر مقابر ديالى..



تهديد امني أولاً على ايرث نيوز.

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