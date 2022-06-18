في ليلة التتويج.. القيثارة يتوّج بدرع الدوري الممتاز ويتغلب على النوارس بهدفين نظيفين

2022/06/18 | 23:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

تمكن فريق نادي الشرطة الفوز على فريق نادي الزوراء بنتيجة (2- صفر) في ليلة تتويج القيثارة بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم.



في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الشعب الدولي وحضرها جمهور غفير ملأ مدرجات الملعب.

وسجل هدفي المباراة كل من بسام شاكر في الدقيقة (73) ومحمود المواس في الدقيقة (81)، وكان فريق الشرطة مسيطراً على مجريات المباراة بشوطيها الأول والثاني، وبعد هذا الفوز توّج فريق القيثارة درع الدوري العراقي للموسم 2021 – 2022.

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