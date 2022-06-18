"حذر من الابتزاز السياسي عبر الجماهير".. ائتلاف المالكي: الصدر لن يتراجع عن قرار الانسحاب

2022/06/18 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد ائتلاف دولة القانون، السبت، استحالة عودة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى البرلمان، محذرا من مغبة استخدام الشارع في ممارسة الضغط والابتزاز السياسي.

وقال عضو الائتلاف عمران الكركوشي في حوار متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "هناك تحركات من قبل بعض الجهات للتصويت على النواب البدلاء كون قرار انسحاب الكتلة الصدرية محسوم ولا رجعة فيه حتى الآن وأصبح أمرا واقعا ".

وأضاف ان " القفز على القوانين والمواد الدستورية والعودة للشارع الهدف منها التمرد على الدولة واللجوء الى الشارع مغامرة وأمر غير مسؤول وعلى القوى السياسية الحوار لإنهاء الانسداد".

وتابع ان " العملية السياسية لم تنجز حسم مرشح رئاسة الجمهورية منذ 8 أشهر فكيف لها انجاز مشاريع بعيدة المدى او اصلاح اقتصادي وسياسي".

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