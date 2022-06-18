2022/06/18 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ناشدت عائلة منكوبة الرئاسة عبر (بغداد اليوم) لإنقاذهم من بطش شخص متنفذ متهم بقتل ولدهم في وضح النهار في ناحية الوحدة ببغداد.

وذكرت العائلة عبر مراسلنا، "اننا نناشد مجلس القضاء الأعلى والحكومة والبرلمان بانهاء استهتار الشخص الجاني الذي يضغط باتجاه التنازل عن الشكوى المقامة ضده".

وتابعت ان "الازمة تحولت بخلاف القانون حيث شرعت عائلته بتهجيرنا والتهديد بقتلنا في حال المطالبة بحق ولدنا المقتول".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل ما حدث مع ذوي رجل هجروا بعد قتل ولدهم في بغداد (تقرير)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل ما حدث مع ذوي رجل هجروا بعد قتل ولدهم في بغداد (تقرير)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).