2022/06/18 | 23:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق أولى الرحلات البرية للحجاج عبر منفذ عرعر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/18 | 23:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

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