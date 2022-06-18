2022/06/18 | 23:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجأت الأمم المتحدة إلى حملة من التمويل الجماعي لجمع 80 مليون دولار اللازمة لإزالة أكثر من مليون برميل من النفط من ناقلة متحللة في البحر الأحمر ومنع وقوع كارثة بيئية محتملة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تهدد بكارثة في اليمن وما حولها.. الأمم المتحدة تجمع التبرعات لإنقاذ "صافر" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تهدد بكارثة في اليمن وما حولها.. الأمم المتحدة تجمع التبرعات لإنقاذ "صافر" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).