2022/06/18 | 23:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8EgGivsQMyA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عمر شيخموس: تفاوضنا مع النظام لان الاتحاد الوطني لم يطالب بالانفصال يوما بل طالبنا بحكم ذاتي حقيقي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عمر شيخموس: تفاوضنا مع النظام لان الاتحاد الوطني لم يطالب بالانفصال يوما بل طالبنا بحكم ذاتي حقيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).