كاميرا ترصد لحظات الرعب والفرار من مركز تجاري بعد إطلاق نار في فيرجينيا

2022/06/18 | 23:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استجابت الشرطة لإطلاق نار على مركز تجاري في ولاية فيرجينيا الأمريكية، وذلك دون وقوع إصابات.وقعت حادثة إطلاق النار في مركز تايسون كورنر في فيرجينيا بعد شجار نشب بين "مجموعة صغيرة" وأطلقت فيها أعيرة نارية، وفقًا لتغريدة من شرطة مقاطعة فيرفاكس.

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