النزاعات العشائرية تصل كردستان ودعوات نيابية لنزع السلاح المنفلت

2022/06/18 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-السليمانية

طالب عضو برلمان إقليم كردستان دياري أنور، اليوم السبت، حكومة كردستان لوضع برنامج لنزع استخدام السلاح المنفلت في مدن الإقليم.

وقال أنور في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "استخدام السلاح المنفلت من قبل أحزاب السلاح ومنح الإجازات لمن هب ودب تسبب بزيادة حالات القتل والمشاكل العشائرية".

وأضاف ان "على الجهات الأمنية في حكومة إقليم كردستان التشديد على منع استخدام السلاح المنفلت الذي بات يحمل من قبل أنصار الأحزاب، وهذا الأمر أدى لزيادة معدلات القتل والجريمة المنظمة في مدن كردستان".

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