الأرجنتين تنفي علاقة طائرة شحن متوقفة بالحرس الثوري الإيراني

2022/06/18 | 23:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، السبت على أن طائرة الشحن المؤلف طاقمها من إيرانيين وفنزويليين والرابضة قرب بوينوس آيرس متوقفة بسبب صعوبات على صلة بالتزود بالوقود وليس بسبب ما يشاع عن ارتباطها بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

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