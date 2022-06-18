2022/06/18 | 23:58 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مركز المورد للدراسات والاعلام يستنكر تجاوز قائد الشرطة الاتحادية على الزميل حسين الشمري في كربلاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/18 | 23:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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