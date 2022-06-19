وطني الصالات يصل إلى الدمام للمشاركة في بطولة كأس العرب

2022/06/19 | 00:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعوصلَ، اليوم السبت، إلى مدينةِ الدمام السعوديّة وفد المنتخب الوطنيّ لكرةِ الصالات للمشاركةِ في بطولةِ كأس العرب.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وفد المنتخب الوطنيّ لكرةِ الصالات وصلَ، اليوم السبت، إلى مدينةِ الدمام السعوديّة للمشاركةِ في بطولةِ كأس العرب، وكان في استقبالِ الوفد (محمد إبراهيم) المنسق العامّ للاتحاد العراقيّ في السعودية، وتوجهَ المنتخب فور الانتهاء من إجراءاتِ مطار الدمام إلى مقر سكنه في فندق" ( Mercure ) .واضاف انه "يرأسُ الوفد عُضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم مُشرف لجنة كرة الصالات والشاطئيّة (يحيى زغير) الذي ذكر إن المشاركةَ في هذه البطولة تعدُّ فرصةً مفيدةً وتجربةً جيدةً لجميع اللاعبين، خصوصاً أنها ستمنحهم مزيداً من الثقةِ والخبرة بالاحتكاك مع منتخباتٍ قويةٍ تنتمي للمدرسةِ الأفريقية كمنتخبي مصر والجزائر". وأشارَ مُشرف لجنة كرة الصالات والشاطئيّة يحيى زغير إلى إن "جميع اللاعبين عاقدون العزم على تحقيقِ نتيجةٍ إيجابيةٍ في البطولة"، مبيناً إن "مباريات المنتخب في البطولةِ ستكشف الشخصيةَ الحقيقيّة لمنتخبنا الوطني، خصوصاً أن المباراتين أمام مصر والجزائر تعدان من المبارياتِ المهمة التي نسعى من خلالها لإثباتِ الجدارة". ونوه إلى قدرةِ لاعبينا على الوصولِ إلى مراحل متقدمةٍ في هذه المنافسات. ووقعَ منتخبنا في المجموعةِ الثانية بجانب منتخبي مصر والجزائر ، حيث سيواجهُ نظيره المصري في العشرين من الشهر الحالي، قبل أن يواجه المنتخبَ الجزائري في الحادي والعشرين من الشهر نفسه في مباراته الثانية.وينص نظامُ البطولة على تأهلِ المنتخبين صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعةٍ إلى جانبِ تأهل أفضل ثالث من المجموعتين الثانية والثالثة للدور الثاني (ربع النهائي). وحرصَ الجهاز الفني بقيادةِ المدرب الإيراني (ناظم الشريعة) على تنفيذِ بعض التدريبات لخلقِ حالةٍ من التجانس بين اللاعبين والوصول إلى أفضل الجاهزية قبل خوضِ المباراة الأولى.وشهدت التدريباتُ إصراراً وجديةً من جميع اللاعبين من أجل تقديمِ مستوياتٍ مميزةٍ في هذه البطولة.من جانبٍ آخر، أسندت اللجنةُ المنظمة للبطولةِ واجباتٍ تحكيميةً للحكمين العراقيين (حسن محمد وهاوكار سالار)، وجاءَ هذا الإختيار بناءً على المستوى المتميز الذي يقدمه الحكمُ العراقي في البطولاتِ العربية والآسيوية، وبالسياق نفسه انضمَ المحاضر الآسيوي مساعد مدرب منتخبنا الوطنيّ السابق الدكتور (وميض شامل) إلى اللجنةِ المنظمة لبطولة كأس العرب. ويقامُ يوم غد الأحد عند الساعةِ الرابعة عصراً المؤتمرُ الصحفي لمدربي المنتخباتِ المشاركة، يسبقه في الثانية ظهراً المؤتمرُ الفني الخاصّ بالبطولة.

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