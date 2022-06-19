قبل قمة ديربي القاهرة.. ما أرقام مواجهات الأهلي والزمالك تاريخيًا؟

2022/06/19 | 00:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي نادي الأهلي غريمه الزمالك، مساء الأحد، على أرض استاد السلام بالعاصمة القاهرة، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 20 ضمن منافسات الدوري المصري.

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