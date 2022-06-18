مصر تكشف حقيقة فيديو

2022/06/19 | 00:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الداخلية المصرية أن مقطع فيديو متداولا يظهر محاولة رجل الانتحار من أعلى أحد الكبارى (الجسور) بالمجرى المائي لنهر النيل، غير صحيح.

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