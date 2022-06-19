“حافظ القاضي” يتصدر مشهد تتويج الدوري الممتاز (صورة)

2022/06/19 | 00:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ مرة اخرى عادت كؤوس منطقة “حافظ القاضي”، لتتصدر المشهد الرياضي في العراق.وتوج الشرطة بلقب الدوري الممتاز في مباراته أمام الزوراء بالجولة 36 من البطولة.وظهر درع الدوري في حالة يرثى لها، بسبب نوعيته الرديئة وتواجد كرة دوري أبطال أوروبا وسط الدرع.

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