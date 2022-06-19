"لا حكومة جديدة".. الديمقراطي: انسحاب الصدر جمد العملية السياسية برمتها

2022/06/19 | 00:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، اليوم السبت، أن إنسحاب الصدر ادى الى تجميد العملية السياسية.

وقال باجلان في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "رسم الخارطة الجديدة للعملية السياسية لايمكن التنبؤ بها بسبب انسحاب الصدر من المشهد والذي ادى الى تجميد العملية السياسية".

وأضاف أن "هنالك تصارع بين القوى السياسية فلا يوجد تشكيل للحكومة في الوقت الحالي ولا حل للبرلمان او انتخابات جديدة حيث سيبقى هذا الوضع الى اجل غير مسمى".

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