درجال: لم نخصص مكافأة مالية لبطل الدوري الممتاز

2022/06/19 | 00:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد وزير الشباب والرياضة رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال، عدم تخصيص مكافأة مالية لبطل الدوري الممتاز.وقال درجال في تصريح لعدد من وسائل الإعلام من بينها “ايرث نيوز” إن “الاتحاد العراقي بكرة القدم، دائماً ما يخفق في تنظيم البطولات واحتفالات التتويج والافتتاح”.وبين ان “اتحاد الكرة بحاجة للدخول في دورات تنظيمية لتنظيم الاحتفالات”، […]

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