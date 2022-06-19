إطلاق نار في مركز تسوق بولاية فيرجينيا الأميركية

2022/06/19 | 00:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شرطة مقاطعة فيرفاكس في ولاية فيرجينيا إن شخصا أطلق النار من سلاح داخل مركز "تايسون كورنر" للتسوق السبت.

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