في انحدار متزايد.. البيتكوين يبلغ حد الـ 18 ألف دولار

2022/06/19 | 01:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل سعر البتكوين انخفاضه، السبت، بسبب تجنب المستثمرين الأصول الخطرة في ظل توتر الأسواق العالمية، بحيث بلغ 18,246 دولارًا عند الساعة 18,40 بتوقيت غرينتش، بتراجع نسبته 10,75% عن قيمته الجمعة، في أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر 2020.

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