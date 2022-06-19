تاريخ روسيا – 10 ألكساندر بطل نيفا - محمد زكريا توفيق

2022/06/19 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق الفصل الثاني عشر.



قصة ألكسندر نيفسكي، بطل نيفا.



بعد الوفاة المأساوية لجورج الثاني، انتقل شقيقه، "الشهرة النارية"، النشط والحكيم، من نوفجورود إلى عرش سوزدال.



انتظر حتى عاد التتار إلى الشرق، ثم جاء يستلم ميراثه في بلده، التي وجدها في حالة يرثى لها: "موطوءة بحوافر الخيل، مخضبة بدماء البشر، ومفروشة بعظام القتلى.



تظللها غمامة من الحزن الدفين".



دعا رعاياه الخائفين والفار ......





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